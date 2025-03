L'Al-Hilal è pronto a fare follie per Nicolò Barella. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club saudita, campione in carica, è pronto ad offrire al centrocampista nerazzurro un contratto shock di 4 anni a 35 milioni di euro a stagione.

Ma nemmeno questa faraonica offerta sarebbe in grado di far vacillare l'amore per i colori nerazzurri. Barella infatti vuole solo l'Inter. L'Al-Hilal è deciso a fare un colpo incredibile sul mercato prima del Mondiale per Club. Al momento non è stata fatta recapitare una proposta ufficiale a Barella e all'Inter, ma in Arabia sono sicuri che in primavera si passerà alle cose formali.

Ad oggi Barella è già l’italiano più pagato di tutta la A con un contratto da 6,5 milioni a stagione fino al 2029 ed è il secondo dell'Inter più pagato assieme a Calha e dietro a Lautaro. Potrebbe diventare il calciatore italiano più pagato della storia, ma Barella non ne vuole sapere. Non ha mai ascoltato il corteggiamento di big europee e non è disposto ad ascoltare anche altro, Arabia compresa.

E anche in casa Inter non c'è alcuna voglia di sedersi al tavolo e pensare anche per un momento ad una cessione di Barella. Nessun prezzo verrà fatto, neanche ai ricchi sauditi, di solito gente poco arrendevole nelle trattative.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!