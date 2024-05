Intoppo proprio quando tutto sembrava fatto. Rischia di saltare l'accordo tra Pimco e Suning? La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sulle ultime indiscrezioni.

Non ci sono problemi tra il fondo californiano e Zhang: prestito da 430 milioni di euro pronto. I problemi ci sono con Oaktree, che entro il 20 maggio dovrà incassare circa 375 milioni dalla famiglia cinese per il noto prestito accordato nel 2021, mentre entro domani è atteso l'annuncio del deal con Pimco grazie al quale Zhang potrà tenersi l'Inter. Per l'arrivo dei bonifici ci sarebbe invece tempo fino a martedì prossimo, essendo lunedì vacanza nazionale in Lussemburgo, dove ha sede Great Horizon.

In sostanza, pare che Oaktree sperasse in un finale diverso e che ora stia provando a utilizzare tutti gli strumenti giuridici in suo possesso - non fornendo alcune informazioni chiave e ponendo delle difficoltà tecniche, burocratiche e legali - per ostacolare l'operazione nella speranza di ottenere il rifinanziamento del club a interessi ancora più alti dell'attuale 12% e una durata più breve (un solo anno?). Suning, invece, ha trovato condizioni nettamente migliori con Pimco: prestito triennale sempre al 12%. Scintille sul traguardo, per Zhang è corsa contro il tempo.

La Gazzetta, peraltro, conferma l'interesse di un fondo saudita: non Pif, ma si tratterebbe di un membro della dinastia regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed Bin Salman. Perché Zhang potrebbe tenersi l'Inter per poi programmare una cessione del club con più calma o, al limite, l'ingresso di un socio di minoranza. Quindi: o resta Zhang con Pimco oppure avanti con Oaktree, che però avrebbe anche l'opzione di escutere per il mancato pagamento del debito e di prendersi la gestione dell'Inter.

