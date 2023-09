L'Inter prende posizione sulla questione Marko Arnautovic: l'austriaco va incontro ad un lungo stop per l'infortunio subito contro l'Empoli, ma la società nerazzurra, garantisce la Gazzetta dello Sport, ha già stabilito che non lo sostituiranno con uno svincolato perché in Viale della Liberazione c'è la convinzione che la squadra sia a posto così. Concetto ribadito anche da Simone Inzaghi che ha già parlato di avanzamento di Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen come possibili alternative. Arnautovic, intanto, ha abbandonato il Castellani zoppicando e con la coscia fasciata: preoccupazione evidente tra i compagni durante le cure.

