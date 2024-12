Il Mondiale per Club comincia a prendere forma. Giovedì, a Miami, andrà in scena il sorteggio che permetterà ai 32 club partecipanti (Inter compresa) di conoscere le proprie rivali. Mancano ancora certezze su date, orari e premi, ma negli ultimi giorni - informa La Gazzetta dello Sport - sono iniziate a circolare alcune stime sui probabili incassi delle società, in vista degli aggiornamenti dei documenti contabili.

La partecipazione al torneo poterà una quota minima uguale per tutti e una fetta in funzione del ranking e dei vari bacini d'utenza. "Un top club europeo come Juventus, Inter, Borussia dovrebbe avere almeno 18 milioni garantiti, tenendo conto che un paio di milioni se ne andranno in costi per trasporti, vitto e alloggio", si legge sulla rosea. A questo va affiancato il forte meccanismo di premialità (simile a quello della Champions League) in base ai punti inanellati nel girone e ai passaggi di turno: è ipotizzabile che un approdo agli ottavi possa portare in cassa circa 25-30 milioni di euro.

Insomma, il puzzle comincia a prendere forma e la FIFA punta ad almeno 2 miliardi di dollari di ricavi. Dopo l'annuncio sui primi due partner (Hisense e AB InBev) altri annunci verranno fatti a breve: sono in corso trattative anche con Adidas e Coca Cola. Resta ancora da risolvere il rebus sulla copertura televisiva.

