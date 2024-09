Dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si svolgerà negli Stati Uniti l'innovativo Mondiale per Club a 32 squadre. Ma non mancano i dubbi. Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, oltre alle sedi, mancano ancora... i soldi. E così il progetto Fifa rischia di saltare: tutte le big, comprese Inter e Juventus, sono in stato d'allerta.

L’altro ieri sono scaduti i termini per presentare i “bid” per i diritti televisivi in mezzo mondo, le Americhe, l’Asia, il territorio Mena, Medio Oriente e Nordafrica - si legge sulla rosea -. Non si è fatto vivo nessuno. In dicembre è in programma il sorteggio ed è concreto il rischio di arrivarci senza avere ancora la copertura prevista. Gianni Infantino si sta muovendo in maniera frenetica in questo periodo per sistemare le cose, con particolare speranza riversata sui Paesi arabi. A oggi, però, l'interesse è ancora teorico.

Il tema dei diritti tv è diventato un dramma - sottolinea la Gazzetta -. E poi resta vivo il tema stadi: mancano gli impianti. La Apple si è seduta a trattare sulla base di un miliardo e le parti non si sono messe d’accordo. Senza tv (e senza sedi) è difficile attirare sponsor. A oggi alla Fifa non hanno niente in mano e il tempo stringe.

Peraltro, il nuovo Mondiale coinciderà con l’Europeo Under 21 (12 giugno-5 luglio) e con la Gold Cup della Concacaf (14 giugno-7 luglio). Un intasamento da tangenziale del calcio. E si giocherà col mercato aperto e a cavallo del 30 giugno, data di scadenza dei contratti dei calciatori: cosa succederà con gli svincolati? Senza dimenticare i sindacati sul piede di guerra.