Uno dei motivi che ha portato alla rottura di Conte con l'Inter è il mercato da affrontare soprattutto con sacrifici. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro dovrà chiudere la sessione estiva con un saldo positivo di 90-100 milioni, dunque saranno necessari sacrifici importanti. L'idea sarebbe quella di cedere soltanto un pezzo da novanta e poi raggiungere la quota prefissata con addii minori.

"Il giocatore più vicino ad essere ceduto oggi è Achraf Hakimi, che pure si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Inzaghi - si legge -. Ma l’esterno ha moltissime offerte. È stato sondato dal Bayern, persino il Real Madrid - che vanta una prelazione, va ricordato - lo riporterebbe volentieri a casa. Ma la squadra che più è vicina all’affondo è oggi il Psg. Hakimi piace a Leonardo da tempo, ancor prima che vestisse la maglia dell’Inter. Il club francese cerca un giocatore proprio sulla fascia destra. Ed è pronta a scendere in pista con un’offerta da 50 milioni di euro. Nel discorso potrebbe rientrare Paredes, ma il club nerazzurro per evidenti motivi preferirebbe il cash. L’altro giocatore molto richiesto sul mercato è Lautaro. Ma chi può prenderlo? Il Real Madrid non vive un momento semplice dal punto di vista finanziario, più semplice un affondo dall’altra parte della città, ovvero dall’Atletico di Simeone".

Vendendo bene un titolarissimo, quindi, poi sarebbe più semplice raggiungere la cifra con addii meno dolori. I nomi indicati sono quelli di Vidal (ingaggio ricco), Sensi (occhio allo Shakhtar di De Zerbi), Vecino (piace al Napoli), Joao Mario (Sporting), Nainggolan (Cagliari), mentre su Sanchez sarà Inzaghi a decidere. "E attenzione a quel che accade intorno a Brozovic. Il croato ha un contratto in scadenza nel 2022, il rinnovo non è in agenda ed è logico che possa essere oggetto di trattative. In passato fu avvicinato da Psg e Atletico Madrid, ora due club inglesi si sono informati", riferisce la rosea.

