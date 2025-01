Il presidente Beppe Marotta ha parlato per la prima volta alla squadra e allo staff tecnico, Simone Inzaghi compresa, alla ripresa degli allenamenti. A rivelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport. Non un processo dopo la sconfitta subita nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan, ma un discorso per motivare tutti in vista dela ripresa del campionato.

Marotta era accompagnato da tutta l’area dirigenziale del club e ha preso la parola ad Appiano prima dell’allenamento. Un discorso veloce, per toccare le corde della squadra. "I concetti? Questi: siamo davanti al periodo decisivo della stagione, è in questo mese di gennaio che dobbiamo gettare le basi per costruirci la possibilità di giocarci tutto più avanti. E ancora: siamo forti, è il momento di rialzarci, in passato avete già dimostrato di saperlo fare, diamo il massimo e i risultati arriveranno di conseguenza", si legge nell'edizione online della Rosea. Poi è toccato ad Inzaghi parlare con la squadra di quanto accaduto a Riad.