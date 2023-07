Romelu Lukaku non ha paura di mostrare i propri sentimenti e non teme neppure un possibile muro contro muro con il Chelsea, società che detiene il suo cartellino. Secondo la Gazzetta dello Sport, il belga ha detto no: non tornerà a Londra nemmeno lunedì prossimo, la data prevista per il suo arrivo nel ritiro di Cobham. Lukaku ha scelto l'Inter, ha un patto di ferro con l'Inter e vuole solo l'Inter. "Niente aereo per il Regno Unito, non avrebbe senso presentarsi a Cobham per poi volare subito in tournée negli Stati Uniti con una negoziazione ancora in atto. E sapendo già che, in qualunque caso, il prossimo anno lui non giocherà con la maglia del Chelsea", conferma la rosea. L'obiettivo è chiudere la trattativa proprio entro questa settimana, evitando imbarazzi di qualsiasi genere. Ma anche senza chiusura, l'idea del belga non muterebbe.

Come riferisce la Gazzetta, l’avvocato Ledure, nell'incontro di pochi giorni fa, ha registrato come siano ancora troppo rigidi i Blues nel chiedere 40 milioni (comunque 5 in meno rispetto alla prima richiesta), ma ha fatto sapere agli inglesi che i nerazzurri non intendono in nessun modo arrampicarsi fino a quelle altezze. "Ha anticipato, però, che in questa settimana, giusto prima del raduno di lunedì, il rilancio nerazzurro diventerà reale e sfonderà quota 30. Più che sulla parte fissa, su cui sembrano esserci pochi margini, è sulla parte variabile che i cordoni della borsa si potranno allargare: l’Inter intende, infatti, legare il prezzo ad alcuni risultati sportivi, primo tra tutti lo scudetto, che farebbero lievitare verso i 35. Se si considera che per tutti il belga deve essere l’uomo-scudetto, si avverte pure la dimensione della scommessa", spiega il quotidiano. Il belga spalmerebbe il suo contratto nerazzurro fino al 2027 riducendosi lo stipendio da 8,5 a 7,5 milioni l'anno per venire incontro alla sua Inter, mentre il Chelsea risparmierebbe sullo stipendio monstre di un giocatore totalmente fuori dal progetto. Si attende l'uscita di Onana in direzione Manchester United per definire l'affare Lukaku.

