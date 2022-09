Romelu Lukaku ha lasciato Milano e si è recato in Belgio per proseguire le cure dall'infortunio con lo staff medico belga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il blitz dell'attaccante nerazzurro sarà di soli 4 giorni, poi farà ritorno ad Appiano Gentile. Il viaggio è stato concordato con i medici dell’Inter nella speranza che l’attaccante non abbia intoppi e possa rientrare quanto prima, anche prima della sosta.