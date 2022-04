Contatti continui, soprattutto con la dirigenza nerazzurra, che adesso, a differenza di qualche settimana fa, non considera impossibile il secondo matrimonio con Big Rom . Palla al Chelsea: affare possibile in caso di apertura al prestito oneroso. Lo schema è chiaro e vale pure per Dybala : incassare tanto da qualche partenza e reinvestire su campioni fatti e finiti senza esborso (o quasi) per il cartellino.

A spingere Lukaku verso l'addio ai Blues c'è anche Roberto Martinez, c.t. del Belgio, che a più riprese si è augurato che qualche suo pezzo da 90 che oggi non trova spazio in estate cambi casacca per farsi trovare in condizioni al Mondiale in Qatar. Big Rom, pur di vestire di nuovo il nerazzurro, si sarebbe già detto disposto a tagliarsi l'ingaggio: attualmente, a Londra, percepisce circa 12,5 milioni netti all'anno. "Sarebbe necessario, pure strategico, mostrare un gesto d’amore nerazzurro e accontentarsi di qualcosa di più vicino ai 7,5 del vecchio stipendio milanese", sottolinea la Gazzetta.

Lukaku più Dybala? Doppio colpo possibile, a patto di cessioni eccellenti e ingaggi sostenibili.