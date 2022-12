Romelu Lukaku non si ferma neppure a Natale. Dopo gli 87' (e il gol) contro la Reggina, Big Rom mette nel mirino il Napoli allenandosi anche nei giorni di festa per arrivare all'appuntamento al top della forma. Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport, svelando anche un retroscena nel test di Reggio Calabria contro la Reggina: secondo la rosea non era previsto che il belga rimanesse in campo più di 45 minuti. Poi, all’intervallo, Simone Inzaghi e il suo staff hanno parlato con Lukaku e gli hanno chiesto come si sentisse. Secca la risposta di Rom: "Bene, sto bene. Voglio giocare ancora".

Adesso Big Rom non vuole fermarsi. "Romelu si è allenato anche ieri e lo farà anche oggi e domani, in tutti i tre giorni di riposo che ha concesso Inzaghi alla squadra - si legge -. Il programma, ovviamente pensato insieme allo staff tecnico nerazzurro, prevede due ore di allenamento al giorno. Agenda che il belga riempirà nella sua residenza di Bruxelles, che ha raggiunto ieri, salvo poi tornare a Milano domani pomeriggio. L’obiettivo è chiaro: non disperdere proprio ora quanto fatto per rimettersi al passo con i compagni. E, considerata la struttura fisica dell’attaccante, il rischio è sempre dietro l’angolo".