Nonostante le smentite, ieri l'Inter ha incontrato Romelu Lukaku per costruire il percorso verso quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Milano. Tanto il club nerazzurro quanto l'attaccante belga non intendono indispettire il Chelsea e, per questo, la volontà è stata quella di non strombazzare il summit, provando a gettare acqua sul fuoco: comprensibile, visto che tutto ormai dipende dai Blues. Inter e Lukaku, infatti, hanno già una sorta di accordo, confermato dal contatto di ieri che ha visto protagonisti Marotta e il legale Ledure: un faccia a faccia non in sede, lontano da occhi indiscreti. "Tutto si incastra, sia dal punto di vista economico che da quello fiscale perché i benefici del Decreto Crescita, ancora vigenti fino al 30 giugno, sono l’opportunità a cui appigliarsi per risparmiare e “normalizzare” il maxi-stipendio di Rom. Il tutto mentre prosegue ancora il corteggiamento nerazzurro nei confronti di Paulo Dybala: qualora dovessero arrivare a Milano sia l’argentino che il belga, le valigie per Lautaro sarebbero davvero inevitabili", assicura la Gazzetta dello Sport.

Lukaku ha una certezza granitica: tornerà all'Inter. E per farlo è disposto a passare dagli attuali 12 milioni più 3 di ingaggio di Londra ai 7,5 a Milano (11 lordi con il Decreto Crescita). Toccherà a Ledure ammorbidire il Chelsea e strappare una formula "fantasiosa" per fargli fare il percorso inverso rispetto a un anno fa. "Big Rom nell’ultimo anno ha tenuto il suo domicilio milanese e ha conservato in Italia il centro dei suoi interessi: Ledure, Marotta e Ausilio hanno chiarito che lì sta la chiave per affidarsi ancora al Decreto Crescita, ma la data limite per l’Agenzia delle Entrate è pur sempre il 30 giugno", conferma la rosea.