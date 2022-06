Romelu Lukaku vuole in modo ossessivo il ritorno all'Inter e ora aspetta il via libera per partire in direzione Londra e trattare direttamente con il Chelsea per il suo addio. L'infortunio alla caviglia, infatti, ha messo fuori uso l'attaccante per almeno due settimane, costringendolo quindi a saltare le prossime sfide dei Diavoli Rossi. E allora il suo pensiero ora è solo quello di tornare in Inghilterra e dare seguito al piano presentato a Marotta assieme al suo avvocato Ledure. Nel frattempo - come riferisce la Gazzetta dello Sport - Tuchel avrà un summit con Boehly, il nuovo proprietario, per spiegargli tra le altre cose anche le strategie per il mercato e l'esigenza di lasciar andare Lukaku. Già, ma a quali condizioni?