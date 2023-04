Il 23 aprile 2023, secondo la Gazzetta dello Sport, forse verrà ricordato come il giorno in cui Romelu è tornato Lukaku grazie alla doppietta che ha steso l'Empoli. Due numeri per corroborare la tesi: il belga non segnava una doppietta in maglia nerazzurra dal febbraio 2021, contro quella Lazio che affronterà domenica prossima in campionato, mentre non realizzava una rete su azione in A dal 13 agosto, prima giornata a Lecce.

Ieri, scrive la rosea, è cominciata una nuova storia per Big Rom, che ora si candida per giocare più spesso da titolare, magari a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Juve di mercoledì: la coppia d’attacco favorita nella testa di Simone Inzaghi è quella formata da Dzeko e Lautaro, ma non è da escludere che il belga Romelu riuscirà nell’impresa di far cambiare idea all’allenatore, che invece in termini di rotazioni è sempre molto sistematico.

