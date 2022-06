Non sarà probabilmente il giorno dei titoli di coda, ma quello della verità sì: la Gazzetta dello Sport è convinta che oggi (o al massimo domani) si muoveranno le pedine principali sulla scacchiera della trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku .

"Tecnicamente, nel secondo round di oggi il Chelsea dovrà rispondere all’offerta dell’Inter formulando una cifra netta e rotonda, necessaria per prestare Rom per un anno: nessun numero che non sia già stato fatto filtrare sotto traccia, ma la trattativa è ormai salita di livello - si legge -. È passata a uno stadio superiore anche dal punto di vista formale. Insomma, è iniziata la classica liturgia che per i nerazzurri dovrebbe, però, essere piuttosto breve: qualche giorno o poco più. I dirigenti interisti, che si sono prudentemente tenuti bassi nel primo vertice digitale, si aspettano che i Blues escano allo scoperto con una richiesta di una quindicina di milioni di euro, più bonus legati a presenze e risultati sportivi". Al contempo, il limite di Marotta e Ausilio sarebbe quello di toccare quota 10 milioni più bonus in modo da venire incontro a Boehly e riportare a Milano il belga.

Ormai il nuovo proprietario del Chelsea è entrato nell'ottica di perderci qualcosa in questo negoziato: scenario impossibile da evitare viste le contingenze. Tutte le parti in causa - da Lukaku all'Inter, da Tuchel al Chelsea - concordano sul finale: Big Rom in nerazzurro. Un accordo, quindi, si troverà. E pure in tempi stretti, con l'attaccante già a Milano la prossima settimana. Nel frattempo, la Gazzetta ricorda come a Tuchel piacciano i vari Dumfries (il preferito del tedesco, ma per l'Inter costa 45 milioni), Skriniar (c'è il PSG) e pure De Vrij (considerato un usato sicuro).