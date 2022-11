Romelu Lukaku, in estate, aveva fatto di tutto per tornare all'Inter e rimediare a quell'addio burrascoso per riabbracciare il Chelsea. Ma adesso il club nerazzurro si interroga sull'affare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, analizzando i costi dell’operazione col Chelsea, lo stipendio già garantito a Lukaku per i primi quattro mesi di stagione e il numero effettivo dei minuti in campo, Romelu è già costato all’Inter la bellezza di 12 milioni: "Praticamente 46.875 euro al minuto - si legge -. Il dato fa spavento se confrontato con l’apporto garantito dal belga fin qui. Quattro presenze in campionato per un totale 249’, con un gol e un assist, più 7’ in Champions. Con gol, per carità, ma ininfluente ai fini del risultato". E adesso nuovo stop, con l'arrivederci al 2023. Con in mezzo l'intenzione di giocare i Mondiali con il Belgio.