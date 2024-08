Inizio di stagione complicato per Lautaro Martinez, che era tornato in anticipo rispetto al previsto per dare una mano a un attacco in difficoltà e che ha pagato evidentemente lo sforzo di generosità. L'argentino è a forte rischio per l'Atalanta.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, il capitano è ancora in ritardo: l’affaticamento da sovraccarico che lo aveva fermato alla vigilia della gara coi salentini non è ancora smaltito e il tempo stringe. Ieri Lautaro ha lavorato ancora a parte e, probabilmente, farà lo stesso anche oggi, magari aumentando leggermente i carichi.

Il rientro in gruppo potrebbe avvenire domani o giovedì, alla vigilia del match con i bergamaschi. E allora forzare i tempi potrebbe essere un rischio troppo alto: nessuno vuole perdere Lauti per troppo tempo. Si valuterà giorno dopo giorno e il dubbio si trascinerà fino a venerdì.