Orgoglio, felicità, ma anche tanti milioni. Quanto pesa la seconda stella in termini di denaro? Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter incasserà 50 milioni tutto compreso. E senza contare il il valore in crescita dei vari cartellini, perché un giocatore che vince vale più di uno che in curriculum non aggiunge nulla.

I 50 milioni sarebbero così composti: 23,4 arrivano dalla Lega di Serie A come quota di diritti tv garantita a chi vince lo scudetto; altri 10 milioni sono quelli garantiti dalla Uefa la prossima stagione a chi ottiene il primo posto in Serie A; circa 12 milioni sono stimabili tra i premi che l'Inter incasserà dagli sponsor; l'incremento inevitabile del brand nerazzurro porterà altri soldi grazie alle inevitabili ricadute in termini di immagine.

Dovesse poi concretizzarsi il successo proprio nel derby, allora ci sarebbe un ulteriore valore aggiunto: facilissimo capirne il motivo. E l'idea di regalare una gioia nella gioia è un qualcosa che non può non stuzzicare i giocatori.

