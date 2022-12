L'Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile dopo le due settimane di relax concesse da Simone Inzaghi . Oggi i nerazzurri hanno svolto una doppia seduta, mentre domenica (in tarda mattinata) è in programma un altro allenamento prima del volo per il ritiro di Malta, annotato in calendario dal 4 al 9 dicembre.

Come aggiorna Gazzetta.it, hanno lavorato a parte D'Ambrosio, Darmian e Zanotti. "I primi due erano fermi già prima dello stop del campionato a causa di problemi muscolari, mentre Zanotti si è infortunato con la nazionale Under 20. Del gruppo non fanno parte i 7 convocati per il Mondiale, compreso Correa, escluso dal c.t. Scaloni alla vigilia del torneo. Il Tucu la prossima settimana sarà ad Appiano e riprenderà a lavorare insieme a Darmian e D'Ambrosio che non voleranno a Malta con i compagni. Dal 9 in poi con il gruppo ci sarà anche Onana".

Bisognerà attendere la prossima settimana anche per rivedere Romelu Lukaku nel centro sportivo nerazzurro. Dopo la delusione dell'addio al Mondiale, Big Rom "ha manifestato la volontà di non interrompere il processo di riatletizzazione che, dopo il doppio infortunio alla coscia sinistra, non è ancora concluso" precisa la rosea, ipotizzando che il belga possa accorciare le ferie nonostante i dieci giorni che spetterebbero ai nazionali impegnati in Qatar: martedì o mercoledì potrebbe presentarsi alla Pinetina.