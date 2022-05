L'Inter vuole trattenere Ivan Perisic e rilancia. Il club nerazzurro - riferisce oggi tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport - lo ha riconvocato per un incontro in ottica rinnovo dopo l’ultima partita dell’anno con la Samp. Un aggiornamento importante che può rovesciare di nuovo la situazione dopo le insistenti voci sulla Juventus. "I sei milioni richiesti a più riprese da Perisic (e garantiti dai bianconeri) verrebbero raggiunti da una nuova offerta biennale nerazzurra , più articolata e basata su ricchi bonus per arrivare a dama. L’ultima parola spetterà pur sempre a Ivan, ma lo scatto nerazzurro per strappare un’intesa appare comunque evidente", si legge sulla rosea .

Secondo il quotidiano il summit avverrà tra lunedì e martedì, a campionato concluso. La politica di contenimento dei costi aveva spinto la dirigenza interista a considerare troppi 6 netti di ingaggio per un giocatore di 33 anni, motivo per cui era arrivata l'ultima offerta da 4,5 milioni più minimi bonus che era stata declinata dal croato, corteggiato poi dalla Premier e dalla Juventus. "La Signora ha parlato con Ivan e l’ha ingolosito sia col progetto tecnico sia con l’assegno da parametro zero. Al momento c’è un principio di intesa, ma non certo una firma definitiva - precisa il giornale -. Inevitabile che nella sede milanese di Viale della Liberazione non piaccia neanche un po’ l’eventualità che uno dei migliori giocatori di Inzaghi si trasferisca a casa dell’arcinemica a zero euro".

