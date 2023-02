"Torna la LuLa" . A scriverlo senza mezzi termini è La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione online assicura come Romeu Lukaku e Lautaro Martinez torneranno a giocare insieme dall'inzio lunedì sera al Marassi contro la Sampdoria.

"Dopo l'antipasto dei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, martedì 31 gennaio, Lukaku e Lautaro faranno coppia dal 1' anche in campionato - si legge sulla rosea -. L'ultima volta è successo lo scorso 26 agosto, all'Olimpico contro la Lazio. Quel venerdì notte nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero trascorsi cinque mesi e mezzo prima di rivederli l'uno al fianco dell'altro titolari in Serie A". Adesso, con Big Rom finalmente recuperato e un Toro in grande forma, Inzaghi sembra seriamente intenzionato a goderseli fin dal primo minuto.

