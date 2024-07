Ecco i soldi dagli esuberi. L'Inter inizia a incassare denaro utile che poi sarà subito reinvestito per gli ultimi ritocchi a una rosa quasi completa.

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, da Satriano (6 milioni più bonus) e Agoume (5 milioni più il 50% della futura rivendita) entreranno circa 11 milioni: un tesoretto per il braccetto. I nomi? La rosea ne fa due: Renan e Perkovic.

A Inzaghi non dispiacerebbe avere un giocatore pronto come Rodriguez, ma da parte di Oaktree c’è l’indicazione di prendere un calciatore più futuribile. E allora occhio a Renan, di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e ora in prestito all'Internacional. Il club russo lo valuta 20 milioni di euro, non è una cifra che l’Inter vuole spendere. Nella testa del presidente Marotta e di Ausilio c’è un investimento inferiore dal punto di vista economico: l'idea è replicare, un anno dopo, quanto fatto con Bisseck.

L'altro profilo quello del croato Mauro Perkovic, classe 2003 della Dinamo Zagabria, che può giocare sia da centrale sia da terzino sinistro. Croazia Under 21, ha una quotazione inferiore rispetto a Renan, intorno ai 7 milioni. L’Inter lo segue. E in generale Ausilio si sta tenendo le porte aperte per chiudere il colpo nella seconda metà di agosto.