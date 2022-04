Buone notizie per Simone Inzaghi. Stefan De Vrij ha risposto bene alla seduta della vigilia e prenderà parte alla spedizione nerazzurra a Torino. Il difensore olandese è stato infatti convocato per il big match contro la Juventus, come si legge su La Gazzetta dello Sport, anche se D'Ambrosio resta favorito per una maglia da titolare in difesa.

Presente ovviamente anche Marcelo Brozovic, pronto a scendere in campo dal 1'. Fatta eccezione per Kolarov che è rimasto a Milano, la squadra è partita verso Torino intorno alle 18.