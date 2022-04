Domenica sera l'Inter è attesa dal match da dentro o fuori con la Juventus, in un weekend che racconterà molto sulle reali ambizioni scudetto dei campioni d'Italia in carica. Lo sa bene Simone Inzaghi , che secondo La Gazzetta dello Sport all'Allianz Stadium si gioca la corsa al titolo, ma forse anche un pezzo di futuro sulla panchina nerazzurra. "Inzaghi rischiatutto" è il titolo della prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano.

È vero che a inizio stagione il quarto posto era la richiesta ufficiale messa in cima alla lista degli obiettivi dalla proprietà al nuovo allenatore, ma il vantaggio acquisito sulle rivali fino al derby di ritorno ha cambiato la prospettiva. "Ora sarebbe davvero complicato accontentarsi “solo” di un piazzamento Champions già ad aprile - si legge sulla rosea -. Anzi, il non lottare per il titolo fino a maggio avrebbe quasi la forma di un flop. E a quel punto si aprirebbero scenari nuovi e pure la riconferma che appariva scontata potrebbe traballare".

Per dare una nuova scossa all'ambiente e alla stagione l'Inter deve vincere, con Inzaghi al primo grande bivio da quando guida una big. Il quotidiano precisa comunque che la società si è stretta a lui e la fiducia non manca. "Dal caffè preso col presidente Zhang in sede alla presenza costante della coppia Marotta-Ausilio in un momento in cui, più che approfondire idee di mercato, serve ritrovare entusiasmo". Magari proprio nella tana del più grande nemico.