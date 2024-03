Dopo la sosta per la nazionali, movimentata dal caso Acerbi-Juan Jesus, Simone Inzaghi non si fida dell'Empoli e considerati anche i precedenti, il piacentino vuole assolutamente evitare che la squadra di Nicola si trasformi in una trappola. "L'unico obiettivo che ha in mente è quello di chiudere il prima possibile il discorso scudetto per poi godersi con calma la festa" sentenzia la Gazzetta dello Sport che precisa: "Non tanto per avere la possibilità di festeggiare il tricolore in casa con i cugini o per raggiungere il record di punti (102) della Juventus 2013-14, ma perché vuole evitare qualsiasi tipo di complicazione dopo che nelle prime 29 giornate la sua formazione ha viaggiato a una media punti spaventosa".

Lo scorso 23 gennaio 2023, l'Inter tornava dall'Arabia Saudita con il primo trofeo stagionale messo in bacheca, ma "l'ingenua espulsione di Skriniar - che aveva appena peraltro comunicato al club di non rinnovare il contratto -, abbinata alla rete nella ripresa di Baldanzi, rovinarono tutto". Un ko che portò la squadra di Inzaghi a -13 dal Napoli capolista che le chance di rimonta che le successive sconfitte hanno azzerato poi definitivamente. Un percorso in campionato addolcito poi dal cammino in Europa e dalla Coppa Italia sollevata sotto il cielo di Roma ai danni della Fiorentina, "ma quel k.o. contro l'Empoli non è mai andato giù a nessuno alla Pinetina perché ha segnato il definitivo addio ai sogni di scudetto" ricorda la Gazzetta. Ma al di là dell'ultimo precedente a San Siro, contro i toscani Inzaghi teme anche altri tre fattori:

"Una sorta di appagamento che può insinuarsi nel gruppo vedendo un vantaggio così ampio in classifica rispetto al Milan secondo; una certa stanchezza dopo gli impegni delle nazionali che tra l'altro hanno rimandato ad Appiano Gentile due elementi importanti acciaccati (De Vrij e Sommer); gli strascichi del caso Acerbi-Juan Jesus". Ecco perché, dopo averlo già fatto ieri, anche oggi, nella seduta video messa in programma, l'allenatore nerazzurro chiederà ai suoi di tenere altissima l'asticella di attenzione e concentrazione. Il tecnico di Piacenza non ha dubbi: la sua squadra ha una mentalità ancora più forte di quella del passato e non lo tradirà: "Tutti hanno il desiderio di festeggiare lo scudetto della seconda stella il prima possibile e di cancellare il 23 gennaio 2023, una notte che viceversa a Empoli sognano di rivivere. La squadra dopo l'allenamento di oggi pomeriggio starà in ritiro alla Pinetina. Simone ha massima fiducia nei suoi, ma vuole evitare qualsiasi distrazione Pasquale per Empoli".

