Il destino di Simone Inzaghi, così come quello di diversi giocatori che sperano nel rinnovo o nella riconferma, è sempre più bilico. Detto in parole povere: se mercoledì sera l'Inter non riuscirà a passare il turno contro il Benfica dopo il 2-0 dell'andata al Da Luz, allora sono molto alte le possibilità che la dirigenza decida di cambiare immediatamente allenatore e che poi a giugno proceda a una rivoluzione della rosa e dello spogliatoio. Lo scrive senza mezzi termini La Gazzetta dello Sport dopo l'undicesimo ko in campionato dei nerazzurri.

"Se la squadra fosse stata eliminata negli ottavi dal Porto e mercoledì a San Siro non si giocasse un traguardo così importante come la semifinale di Champions, Inzaghi probabilmente avrebbe concluso la sua avventura all’Inter già ieri sera - scrive la rosea -. Essendo in calendario un… appuntamento con la storia, la logica consiglia all’a.d. Marotta e agli altri dirigenti di temporeggiare ancora. Almeno fino a mercoledì. Adesso l'unico obiettivo è passare il turno e i pensieri di tutti sono concentrati sul Benfica. La parola "esonero" è in un cassetto che però, attenzione, non è più chiuso a chiave, ma... socchiuso".