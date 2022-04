Torna in auge la notizia della volontà dell'Inter di rinnovare il contratto a Simone Inzaghi, un'ipotesi che sembrava in bilico dopo i risultati deludenti delle ultime settimane fino alla conferma diretta dello stesso tecnico delle intenzioni della dirigenza nerazzurra. Dopo aver conquistato tutto l'ambiente, riporta la Gazzetta dello Sport, adesso Inzaghi dovrà cominciare a preparare gli step per la prossima stagione, in primis sul mercato: serviranno sicuramente due backup di livello per Marcelo Brozovic ed Edin Dzeko, gli elementi tatticamente più pesanti per i nerazzurri. A prescindere dai nomi, su cui il tecnico ragionerà come in accordo con Beppe Marotta e Piero Ausilio, c’è convergenza di vedute sul fatto che l’attacco e il centrocampo siano le due zone su cui intervenire maggiormente. Inzaghi vuole mantenere una base solida dell’attuale formazione titolare, ben sapendo che, per logiche di bilancio, di cosiddetti incedibili ce ne sono pochi a fronte di offerte pesanti.