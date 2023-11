Contro il Benfica sarà sicuramente turnover in casa nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport ha bisogno di riposo Dumfries, in difficoltà a Torino dopo esser tornato affaticato dall'Olanda. Cuadrado non è ancora una soluzione possibile dal 1', così ecco che Bisseck potrebbe essere inserito nuovamente tra i titolari, con l'avanzamento di Darmian sulla fascia destra. Tra i pali, stando al sito della rosea, Audero spera nell'esordio in carriera in Champions League. Asllani e Frattesi faranno rifiatare Calhanoglu e probabilmente Barella, a sinistra Carlos Augusto. In avanti è certo di un posto Arnautovic, mentre le condizioni di Sanchez verranno valutate nella rifinitura.

