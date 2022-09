Lo spagnolo era finito nel mirino già in estate, ma i nerazzurri torneranno a sedersi attorno a un tavolo a gennaio. L'interesse per l'esterno granata è invece più recente e secondo la rosea ha colpito Inzaghi per progressione e capacità di governare entrambe le fasce, tanto che "i nerazzurri hanno già chiesto informazioni in zona Salerno, trovando porte aperte. Perché qualcosa si muova subito, in qualsiasi direzione, servirà però un’uscita a gennaio". Ecco perché bisognerà seguire con attenzione anche la situazione di Robin Gosens, vicino al Bayer Leverkusen ma voglioso di restare a Milano, come ribadito ieri dal diretto interessato (LEGGI QUI). Non è però escluso che a breve più di un club di Bundesliga possa bussare di nuovo alla porta.

Quando il tedesco sembrava diretto in Germania, i dirigenti nerazzurri stavano davvero per chiudere con Villarreal. Adesso, però, Pedraza ha rinnovato a maggio fino al 2026: dopo il no a un prestito al Napoli, il club spagnolo "potrebbe aprire al prestito a gennaio se venisse inserito poi un obbligo intorno ai 15 milioni per la prossima stagione. Non è da escludere, però, che in un ipotetico post-Gosens, i due club possano già gettare le basi per giugno". Anche per Mazzocchi l'operazione sarebbe in prestito con successivo riscatto, anche se di formule e cifre non si è ancora parlato. "Certo, alla Salernitana l’Inter ha già girato Pirola e a Nicola un domani in fascia non dispiacerebbe un giovane da formare secondo i suoi dettami: Franco Carboni, parcheggiato per ora al Cagliari, è una carta vincente in mano all’Inter", la chiosa del pezzo.