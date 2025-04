L'Inter ha messo nel mirino il 23enne Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia nato ala offensiva e rimodulato da De Zerbi come laterale a tutta fascia nel suo 3-4-2-1 (RILEGGI QUI la nostra esclusiva).

Oggi la Gazzetta dello Sport conferma totalmente l'interesse nerazzurro per l'ex Botafogo, anche se ricorda come la trattativa non sia così calda: ci vorrà tempo e pazienza, e non inganni la presenza del diesse Mehdi Benatia a Milano in occasione del derby perché probabilmente l'ex Roma e Juve, oggi dirigente dell'OM, era a Milano per altri affari.

Inter e Marsiglia ne stanno parlando, e ai nerazzurri certo non dispiacerebbe arrivare al traguardo prima del Mondiale per Club, assicura la rosea. "Ma siamo ancora in una fase interlocutoria e servirà del tempo perché l’affare decolli: la base di partenza è la valutazione che i francesi fanno del loro gioiello, siamo tra i 30 e i 35 milioni. A proposito di basi, vanno ricordati un paio di elementi che potranno servire assist preziosi al lavoro di Marotta e Ausilio: i rapporti con il Marsiglia sono ottimi (vedi i prestiti di Correa e Valentin Carboni) e Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di Luis Henrique, è la stessa di Dimarco, bandiera nerazzurra", ricorda la Gazzetta.

L'esplosione proprio al Marsiglia sotto le cure del tecnico italiano: 9 gol e 7 assist in 29 presenze. "De Zerbi è esigente, vuole che segni almeno 10 gol e che faccia 10 assist", ha raccontato alla Gazzetta. Un lavoro che farebbe la fortuna di Inzaghi, in quanto potrebbe essere pronto per fare il "tutta fascia" a destra come alternativa di Dumfries. "La Serie A è un ottimo campionato, molto competitivo, con club storici dove tutti sognano di giocare", ha detto Luis Henrique.