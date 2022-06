La ricerca di un vice-Brozovic, priorità del mercato estivo interista, ha portato una fresca novità delle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport : la candidatura potente di Jerdy Schouten , il 25enne olandese che a Bologna ha convinto tutti. In tal senso, la prossima settimana sarà in Emilia l’agente del giocatore che, il caso vuole, si chiami Schouten pure lui (Frank il nome); per quanto riguarda la volontà dei felsinei, c'è da dire che Joey Saputo considera il centrocampista qualcosa di molto simile a un intoccabile, con una valutazione del cartellino che parte da 15 milioni di euro, ma non è escluso che si possa lavorare su formula e contropartite vista anche la miniera di giovani che i nerazzurri possono mettere nell'affare. Due nomi su tutti, secondo la rosea : Martin Satriano, reduce dal prestito proficuo al Brest in Ligue 1, e Sebastiano Esposito, voglioso di misurarsi stabilmente in Serie A dopo l'esperienza elvetica con il Basilea. Se poi gli i rossoblu dovessero privarsi di Marko Arnautovic, a quel punto potrebbe entrare nell'eventuale trattativa anche Andrea Pinamonti, il giovane che più ha valore tra quelli che torneranno alla Pinetina.

Quel che è certo, svelano i colleghi, è che Simone Inzaghi ha dato il suo ok a Schouten come già fatto per l'empolese Asllani, il quale potrebbe costare un po’ più dell'ex Excelsior; in più. certe sirene in arrivo dalla Premier potrebbero rendere più complicato l’affare che pareva in discesa. "Anche in questo caso l’Inter ha mosso le pedine per tempo, con i soliti Satriano-Esposito. Insomma, dalle due strade non si esce: una via tra l’albanese e l’olandese verrà percorsa, anche in tempo breve", la chiosa del pezzo.

