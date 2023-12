Tre settimane per porre fine all’emergenza infortuni per la squadra di Simone Inzaghi, che finalmente inizia a riceve segnali positivi dall'infermeria. "Per Bastoni e Pavard è ormai iniziato il conto alla rovescia grazie a una tabella di marcia filata liscia come l’olio: il primo ha già cerchiato la data del 9 dicembre", dunque contro l'Udinese. L'azzurro ha ripreso oggi ad allenarsi regolarmente in gruppo e sarà nuovamente arruolabile per la sfida di sabato - spiega la Gazzetta dello Sport. "Considerati i soli tre giorni di lavoro a pieno regime sino ad allora, facile ipotizzare una sua partenza dalla panchina" per entrare a partita in corso, prima di riprendersi la titolarità con la Real Sociedad. Ma è chiaro che "Bastoni può essere definitivamente depennato dalla lista degli infortunati".

Per quanto riguarda l’ex Bayern invece ci vorranno ancora una decina di giorni in più rispetto al compagno di reparto, ma la buona notizia è che ha già ripreso a correre. Lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi e andarci piano sebbene il ginocchio del giocatore "ha reagito meglio di quanto ci si aspettasse, al punto da ipotizzare una piccola accelerata sui tempi di rientro previsti". Nessuna certezza matematica, ma auspici e previsioni lasciano pensare che possa "tornare a disposizione già contro la Lazio, o tutt’al più una settimana dopo contro il Lecce".

Su De Vrij e Dumfries invece ogni giudizio è rimandato a prossima settimana, quando verranno sottoposti a nuovi esami strumentali per valutare l’evoluzione dei problemi muscolari accusati domenica sera". Al momento, l'ipotesi è quella di uno stop di circa venti giorni per entrambi e la speranza "è quella di poter rivedere in azione entrambi il 29 dicembre contro il Genoa per l’ultimo impegno ufficiale dell’anno, ma una stima realistica potrà essere fatta solo tra qualche giorno".

