Come sarà l'attacco dell'Inter la prossima stagione? La Gazzetta dello Sport , nella sua edizione online, sottolinea come, nonostante manchi ancora tanto alla fine della stagione, le certezze del reparto offensivo dei nerazzurri per il prossimo anno, tutte riassumibili nella figura di Lautaro Martinez , al momento l'unico potenziale punto fermo. Poi, si prevede una serie di porte girevoli, tra un Edin Dzeko vicino al rinnovo, un Romelu Lukaku che tornerà a Londra per poi, chissà, magari rinegoziare un nuovo prestito , e un Joaquin Correa che invece si allontana sempre più da Milano. In entrata, i potenziali nomi sono i soliti: da Marcus Thuram a Mateo Retegui, fino a Pierre-Emerick Aubameyang e Riccardo Orsolini, ultime suggestioni in ordine di tempo.

Da non sottovalutare nemmeno i potenziali prestiti, a partire dal talentuoso Valentin Carboni, che potrebbe farsi le ossa lontano da Milano per una stagione. C'è da capire invece con quale tipo di profilo la società vorrà occupare il quarto slot: molto difficile che si opti per un giovane, quindi si può puntare anche a qualche cessione per aiutare il bilancio, con principali indiziati gente come Martin Satriano e soprattutto Samuele Mulattieri che con la sua stagione al Frosinone potrebbe calamitare l'interesse di qualche club estero. Eddie Salcedo prova a brillare al Genoa per meritarsi un futuro nella massima divisione, assicurando un piccolo introito all'Inter, così come Sebastiano Esposito.

