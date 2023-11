Analisi a 360 gradi della Gazzetta dello Sport oggi per quanto riguarda le situazioni di Inter e Juventus. In particolare, a livello economico, la parola d’ordine per entrambi i club è “risanamento”. Basti pensare che, nei risultati netti con cui hanno chiuso gli ultimi bilanci, il percorso appare evidente: tra il 2020-21 e il 2022-23 l’Inter è scesa giù prima da -246 a -140 e poi a -85 milioni, mentre la Juve da -227 a -239 e poi a -124.

Ma se l'Inter gioverà presto anche di risparmi vari, plusvalenze e sponsor nuovi, sulla Juve peserà il -90 dell'assenza dalle coppe. Non a caso, il costo rosa per Allegri è di 401 milioni, mentre quella di Inzaghi si attesta su 287: un divario evidente. E alla voce ricavi la forbice si è ridotta: siamo a 437 Juve contro 386 Inter.

I debiti pesano per entrambe, ma la Juve può fare leva sulla proprietà che ha ricapitalizzato per 700 milioni negli ultimi anni, a differenza di Suning che ha chiuso i rubinetti. Per Zhang, tutto passa dal prestito sottoscritto con Oaktree: a breve si saprà se Steven riuscirà a rifinanziare prima della scadenza del 20 maggio.