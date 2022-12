Non è affatto sfumata la pista che conduce l'Inter a Marcus Thuram . Anzi. Secondo la Gazzetta dello Sport , c'è una notizia che va nella direzione nerazzurra: le parti - dirigenza interista ed entourage del francese - si sono date appuntamento a dopo il Mondiale. Segno che il negoziato continua e che il Bayern non ha ancora chiuso l'affare. Sarà il secondo vertice dopo quello in Qatar.

L'Inter - secondo la Gazzetta - adesso si sente in prima fila per Thuram. Il motivo? Chiaramente non economico, visto che i milanesi non possono garantire lo stesso stipendio del Bayern. Ma c'è la carta vincente del progetto tecnico, al centro del quale sarebbe messo l'attaccante. Un'assicurazione che i bavaresi, vista la folta concorrenza, non possono dare. E questo, per Marcus, non è un dettaglio. "L'Inter ci sta provando sul serio", si legge sulla rosea, che poi si pone la domanda: chi gli farà posto? Correa il primo indiziato, ma occhio pure a Dzeko e Lautaro: nulla si può escludere. Lukaku, invece, va spedito verso la conferma.