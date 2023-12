Gli improvvisi stop di Dumfries e De Vrij limitano ulteriormente le possibilità di rotazioni in difesa di Inzaghi, costretto a rinunicare a Pavard ormai da un paio di settimane ma pronto a riabbracciare Bastoni. Il difensore mancino domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per Inter-Udinese dopo aver smaltito il problema al polpaccio accusato in Nazionale.

Ma quali saranno la difesa e gli esterni nerazzurri sabato sera a San Siro? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport, precisando che molto dipenderà Cuadrado: se il colombiano verrà ritenuto pronto per una maglia da titolare, allora Darmian giocherebbe da braccetto destro con Acerbi al centro. A sinistra il dubbio è invece tra il rientrante Bastoni e Carlos Augusto, entrato bene in corsa nella battaglia del Maradona contro il Napoli.

Se invece Inzaghi non dovesse puntare su Cuadrado dal 1', allora Darmian giocherebbe da esterno destro con Bisseck titolare nei tre dietro. "Insomma, al momento non è da escludere nulla: l'Inter potrebbe schierarsi con Darmian-Acerbi-Bastoni, ma anche con un'anomala retroguardia Bisseck-Acerbi-Carlos Augusto", ipotizza la rosea, che al momento vede in Acerbi e Darmian le uniche due certezze.

