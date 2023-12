Il primo impegno dell'Inter nel 2024 sarà il 6 gennaio, quando a San Siro arriverà il Verona. Un appuntamento in cui ci sarà anche Lautaro Martinez, il cui rientro in gruppo sarà gestito in maniera graduale nella prima settimana del nuovo anno. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che il capitano non vede l'ora di tornare in campo e sarà il prossimo rinnovo ad essere annunciato dopo il tris di ieri.

Il definitivo sì del Toro arriverà nei primi giorni del 2024, "probabilmente in tempo per la gara del 6 gennaio", si legge sulla rosea. È tutto fatto: Lautaro vedrà il suo ingaggio salire a 8 milioni di euro netti fino al 2028.

