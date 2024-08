La prima Inter del 2024/25 sarà quella dello scudetto. Dovrebbe essere questa, secondo La Gazzetta dello Sport, la formazione che scenderà in campo a Genova per sfidare il Genoa-Inter all'esordio in campionato. L'attacco sarà composto da Lautaro (che si è presentato a Milano nel migliore dei modi) e da Thuram: a dargli il cambio a gara in corso vista l'autonomia di una sessantina di minuti ci saranno Arnautovic e, soprattutto, il nuovo arrivato Taremi. "L'iraniano ha bruciato le tappe, martedì dovrebbe tornare in gruppo - si legge -. E l'attaccante sarà in grado di garantire per l'esordio una mezzora per dare il cambio a uno degli attaccanti".

A centrocampo il solito trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con il turco che non preoccupa anche se ieri era leggermente affaticato. Out per la prima sia Zielinski che De Vrij, mentre la difesa Acerbi e Bastoni sono le certezze: Pavard, invece, deve guardarsi dall'assalto di Bisseck. L'unico dubbio dovrebbe essere questo, con Darmian favorito su Dumfries a destra e Dimarco confermato sulla sinistra.

Intanto nelle ultime ore Inzaghi ha approfittato di tutta la squadra a disposizione ad Appiano per battere sul tasto dell'attenzione. Perché ripetersi sarà più difficile e le motivazioni devono restare alte.

