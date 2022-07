L’ultimatum dell'Inter ha sortito l’effetto sperato e, dopo settimane di silenzio, il PSG è tornato alla carica per Milan Skriniar . La Gazzetta dello Sport conferma che le due società hanno avuto un incontro nella giornata di ieri , con lo sbarco a Milano del d.s. dei francesi Henrique Antero . "È stato un passaggio importante. Perché l’Inter cominciava a dubitare della reale intenzione/possibilità nell’immediato da parte del club francese di chiudere l’operazione e invece i punti interrogativi sono svaniti. E pure perché la distanza tra domanda e offerta si è sensibilmente ridotta, tanto che l’ottimismo per una chiusura dell’affare in tempi rapidi è cresciuta a dismisura con il passare delle ore" scrive la rosea , che parla di 10 milioni di euro di differenza tra l'offerta parigina e l'attuale richiesta nerazzurra.

Il PSG ha eliminato dalla trattativa qualsiasi contropartita tecnica arrivando a mettere sul piatto "una parte fissa - dunque, bonus esclusi - di 55 milioni di euro. Dall’altra parte, i dirigenti nerazzurri hanno ragionato sulla quota di 65 milioni per una possibile firma. Dieci milioni di distanza dunque, rispetto ai 30 iniziali, poi diventati 20 nel corso delle settimane" ricorda il quotidiano, che vede una possibile chiusura della trattativa sempre più vicina. Già nella giornata di oggi le parti potrebbero aggiornarsi.

Il sostituto (a livello numerico) di Ranocchia sarà invece Gleison Bremer, che nei piani nerazzurri non è da considerare un vice-Skriniar: l'incasso in arrivo dalla cessione dello slovacco permetterà all'Inter di affondare con il Torino. Il terzo summit tra i vertici dei due club - aggiunge il quotidiano - è atteso per la prossima settimana: i nerazzurri sono convinti di chiudere intorno ai 30 milioni di euro, magari con l’aiuto dell’inserimento di una contropartita come Cesare Casadei, centrocampista della Primavera interista che a Milano vorrebbero cedere in prestito oppure a titolo definitivo ma mantenendo un diritto di riacquisto.