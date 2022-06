Il re torna a Milano. Il sogno di Romelu Lukaku di riabbracciare il nerazzurro appena un anno dopo avergli detto addio non è mai stato concreto come lo è oggi. Ieri, per la prima volta, Inter e Chelsea si sono messe in contatto in videoconferenza per discutere il rientro in Serie A dell'attaccante belga e la volontà comune di chiudere l'affare innesca grande ottimismo. Da una parta Ausilio e Marotta, dall'altra Boehly e i suoi collaboratori, in mezzo l'avvocato Ledure. Trattativa iniziata ufficialmente e che potrebbe anche non durare a lungo.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la fumata bianca è vicina. In modo informale, la richiesta dei Blues per il prestito oneroso è di 15 milioni, mentre l'Inter parte da 5 con la convinzione di potersi spingere al massimo fino a 10. Insomma, una distanza tutt'altro che siderale tra domanda e offerta. E parallelamente esiste anche un possibile negoziato per la cessione di Dumfries ai Blues. "Le due operazioni non sono strettamente collegate ma, in fondo, è come se lo fossero: la possibilità di uno sconto Chelsea passa anche da un eventuale accordo sull’esterno - scrive la rosea -. Al momento, però, anche su questo fronte non c’è intesa perché i 45 milioni chiesti da Marotta e Ausilio sono considerati troppi da Boehly e compagnia. In ogni caso, i due club sembrano intenzionate a venirsi incontro: quanto si potrà limare ancora la differenza di valutazione sul prestito e quanto questo dipenderà dalla buona riuscita dell’affare Dumfries, lo si capirà a breve, brevissimo".