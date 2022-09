La Gazzetta dello Sport torna sul rinnovo di Milan Skriniar, un argomento che dovrà essere affrontato ben presto dal club nerazzurro per sgomberare il campo da cattivi pensieri e facili illazioni. "Appuntamento a dopo il Barcellona. I dirigenti dell’Inter hanno già indicato la data dell’incontro per il nuovo contratto, fissata dopo la delicatissima sfida di Champions League che dirà molto sulla qualificazione dei nerazzurri - si legge -. Del resto non c’è tempo da perdere, visto che il nazionale slovacco a gennaio potrebbe già scegliere la sua nuova squadra a costo zero. Ma il rapporto tra le parti è eccellente e si percepisce la disponibilità a valutare l’idea di un legame a lungo termine. Soprattutto perché l’Inter ora appare disposta a toccare. 6 milioni di euro, considerando che il Psg in estate ne ha offerti ben 9 netti al difensore".