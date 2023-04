Non è andata giù a Massimiliano Allegri la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, il tecnico avrebbe dato vita a un post-partita piuttosto movimentato. Prima se l'è presa con Dario Baccin, con cui già c'erano stati screzi all'andata. Poi "ha inveito un po’ contro tutti, se l’è presa perfino con Beppe Marotta, con cui ha lavorato alla Juventus e con cui ha sempre avuto un rapporto splendido, fino ad arrivare alla squadra, con offese anche piuttosto pesanti", riporta la rosea.

“Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”, è la frase che pubblica La Gazzetta dello Sport. Successivamente il tecnico sarebbe tornato nel suo spogliatoio e avrebbe redarguito i suoi. "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”, un'altra dichiarazione di Allegri, riferendosi ai suoi, riportata da Gazzetta.