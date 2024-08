Davide Frattesi scalpita e reclama più spazio. E sicuramente in questa stagione lo troverà. Il centrocampista romano rappresenta un investimento importante per il club nerazzurro (operazione da oltre 30 milioni di euro) ed è reduce da una stagione in cui ha collezionato 42 presenze e 1555 minuti, anche se con appena 11 gare da titolare. Frattesi è stato comunque più volte decisivo, come dimostrano le 8 reti e i 7 assist.

Oltre a sottolineare il fatto che l'ex Sassuolo sia stato uno dei più positivi di questo precampionato, La Gazzetta dello Sport racconta anche che l'atteggiamento del giocatore negli allenamenti è quello giusto e che gli spunti nelle amichevoli sono stati interessanti. Inoltre, l'arrivo di Zielinski "non sembra minare la sua posizione", anche perché i due interpretano il ruolo in maniera differente. Quella in arrivo può inoltre essere la stagione di Frattesi sia perché l'Inter vuole continuare a farlo crescere ma anche perché Inzaghi sarà obbligato ad esplorare varie soluzioni in una stagione lunga e ricca di partite. "Talmente tante che sarà impossibile, per Davide, non essere accontentato", assicura la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!