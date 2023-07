Thuram, Frattesi e... Romelu Lukaku. Adesso l'Inter vuole accelerare le operazioni per definire la posizione del belga come spiega la Gazzetta dello Sport. "L’accelerazione per Frattesi è solo nata dalla necessità di evitare beffe sul centrocampista azzurro e non ha cambiato il pensiero attorno al belga - si legge -. Non ha cambiato neanche il progetto che dovrebbe portare a un’offerta al Chelsea di prestito a 5 con obbligo di riscatto a 30 più bonus legati ai risultati. Per avere le munizioni necessarie, però, serve incassare e da tempo i nerazzurri hanno deciso di sacrificare André Onana".

Proprio stamattina dovrebbe arrivare finalmente l'offerta ufficiale del Manchester United per il portiere, con Ten Hag che lo aspetta a braccia aperte per lavorare di nuovo insieme dopo l'esperienza all'Ajax. "La proposta, la prima sul tavolo interista, sarà di 40 milioni più 5 di bonus. L’Inter resta ferma nella propria richiesta di 60, ma questo atteso passo formale degli inglesi dà il via alla trattativa vera e propria. Se gli inglesi toccheranno presto quota 50, i nerazzurri daranno l’ok alla cessione. Sempre tenendo il mirino puntato su Lukaku", spiega la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!