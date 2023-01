La carta d'identità dice 36, ma Edin Dzeko si sente come un 22enne. E il campo parla chiaro: il bosniaco ha preso parte a un gol per la sesta partita consecutiva (5 reti e un assist) in maglia nerazzurra ed è il secondo miglior marcatore della squadra (11) alle spalle di Lautaro (12). L'ex Roma si è guadagnato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra ha fretta di chiudere subito la trattativa.