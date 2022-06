Paulo Dybala ha fretta. Quella che sta per iniziare deve essere la sua stagione del rilancio e quindi l'argentino intende partire forte con la nuova squadra, tanto che si sta già allenando da solo con un preparatore personale. L'argentino - come scrive la Gazzetta dello Sport - ha un patto con l'Inter e vuole l'Inter, ma quanto è disposto ancora ad aspettare i nerazzurri? L'affare Lukaku ha avuto la precedenza per le note vicende legate al Decreto Crescita, però adesso la Joya si aspetta un'accelerata. Si aspetta che il suo mentore Beppe Marotta smussi le divergenze nate con l'agente Jorge Antun e chiuda in fretta la questione, portandolo a Milano.

"Paulo ha in testa l’Inter, questo va chiarito. Ce l’ha in testa da mesi, è convinto del progetto nerazzurro, è tempestato di telefonate da Javier Zanetti, il suo entourage ha pure parlato con quello di Inzaghi: insomma, i dubbi per lui non esistono, l’Inter è avanti a qualsiasi altra destinazione, italiana e straniera - sancisce la Gazzetta -. Ma certo non può esser felice, il giocatore, di esser stato messo in stand by. Per far sì che arrivi l’argentino, devono uscire almeno due tra Dzeko, Sanchez e Correa. Operazione non semplice. Ma non è questo che può interessare a Dybala. Almeno, non fino in fondo. Il mal di pancia è comprensibile: dopo un corteggiamento andato avanti per mesi e una promessa di matrimonio, oltre che diverse mani strette, l’idea che il suo arrivo sia condizionato ad altri passaggi di mercato non può renderlo felice".

In poche parole: la pista Inter resta prioritaria, ma occhio alle alternative. La Roma non scalda, il Milan ha smentito l'interesse per diversi motivi (servirebbe una bella sforbiciata sulla richiesta di ingaggio...), e allora attenzione alle occasioni che possono nascere all'estero e, in particolare, in Spagna.