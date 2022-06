Ormai ci siamo: Paulo Dybala all'Inter è una trattativa in dirittura d'arrivo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, dopo il faccia a faccia in viale della Liberazione, domani o al massimo martedì, nuovo summit tra Marotta, Ausilio e Antun per iniziare a definire i contorni del contratto che legherà l'argentino ai nerazzurri per i prossimi 3 anni con opzione per un quarto. "L’Inter ha ribadito ad Antun la propria offerta: triennale da sei milioni netti a stagioni più uno di bonus, con opzione per un quarto anno - conferma la rosea -. Il legale di Dybala ha provato a giocare al rialzo, ma alla fine ha capito che l’Inter stava già facendo il massimo per garantire a Simone Inzaghi la qualità e la fantasia della Joya, che dalle vacanze a Miami ha seguito passo passo l’evolversi dell’incontro".