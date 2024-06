Con il futuro di Dumfries ancora tutto da decifrare, in casa Inter si fa largo l'idea Ndoye dal Bologna.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, proprio in questi giorni sono arrivati segnali concreti verso lo svizzero, seguito da Baccin dal vivo nel match contro la Scozia di due sere fa. Ma prima c'è da capire l'intenzione dell'olandese, che a parole giura amore all'Inter, ma che poi ha rifiutato diverse offerte per il rinnovo per il contratto in scadenza nel 2025.

Non è più il tempo degli equivoci - come sottolinea la rosea -. In casa nerazzurra nessuno vuole perdere a zero fra un anno un patrimonio come Denzel, per cui senza rinnovo sarà cessione immediata a fine europeo. Ma Dumfries è convinto di valere una top, quindi la soluzione non sarebbe facile da trovare.

Nel frattempo, come detto, occhi su Ndoye. L'Inter è convinta che possa ricoprire la posizione di esterno destro, anche se lo svizzero, come Buchanan, è di base un esterno alto. Valutazione? Il Bologna chiede 25 milioni. A oggi è il preferito rispetto a Holm, Wan-Bissaka e Dedic per caratteristiche e duttilità secondo il giornale.