Doppio colpo di mercato dell'Inter: tra ieri e oggi, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi completeranno le visite mediche (ieri quelle del polacco, oggi quelle dell'iraniano) e si avvicineranno ulteriormente alla firma sul contratto con il club nerazzurro. Entrambi arriveranno in estate a parametro zero, svincolati da Napoli e Porto. Come conferma la Gazzetta dello Sport, si tratta degli ultimi passaggi formali, ma assumono valore anche perché il centrocampista del Napoli e l’attaccante del Porto viaggiano felicemente a braccetto. L’Inter ha giocato parallelamente sui due tavoli da quando ha percepito che nessuno aveva particolare voglia di rinnovare con il proprio club. E poi a gennaio, quando il regolamento lo ha consentito, ecco la stretta: prima le pec ai club di appartenenza e ora le visite.

Taremi andrà a prendere il posto di Sanchez che saluterà Milano a fine stagione. Zielinski, invece, dovrebbe essere il cambio di Klaassen, ma occhio a Barella: come spiega la rosea, non si escludono assalti in estate delle big d'Europa per il sardo.

L'iraniano firmerà fino al 2026 più opzione per un altro anno a 3 milioni netti a stagione. Per il polacco accordo fino al 2027 con opzione per un anno ulteriore a 4,5 milioni netti a stagione. Doppio colpo di Marotta e Ausilio, ormai specializzati in queste situazioni.