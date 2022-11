La sconfitta rimediata domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus fa ancora discutere in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , nell'ambiente nerazzurro c'è un senso di frustrazione e di preoccupazione visto anche il largo distacco accumulato dalla capolista Napoli . Non è da escludere ad Appiano in giornata un face to face tra la dirigenza e Inzaghi , alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna .

A far discutere è soprattutto la differenza di rendimento tra casa e trasferta, "ritenuta inaccettabile dai dirigenti". "Non è lo scudetto al centro dei ragionamenti. Perché solo pensare che questa squadra oggi possa avere nel mirino il Napoli, 11 punti più su, è pura utopia. Ma la preoccupazione è in ottica quarto posto, figlia di una squadra ora settima in classifica. E certo, il dato è parziale e magari già domani cambierà. Non è parziale il fatto che l’Inter sia in piena baraonda per un posto Champions", si legge sulla Rosea.

Un piazziamento nelle prime quattro posizioni è un traguardo che la dirigenza dell'Inter dà per scontato considerato il valore della rosa a disposizione di Inzaghi. L'obiettivo della "strigliata" sarà quello di far tornare in vita per il campionato quelle motivazioni che non sembrano essere le stesse della Champions. "A Inzaghi e ai suoi giocatori a Torino è mancata la forza di azzannare la partita nel secondo tempo, oltre che la lucidità nelle scelte: sarebbe stato lo stesso senza la pancia piena di una qualificazione Champions? È il dubbio che è venuto, ai dirigenti dell’Inter", conclude la Gazzetta. Un interrogativo a cui Inzaghi e giocatori dovranno rispondere in settimana tra Bologna e Atalanta.